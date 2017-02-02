Бойовики обстріляли Верхньоторецьке із артилерії

В результаті артилерійського обстрілу бойовиками с. Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області пошкоджено 8 приватних будинків.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у Донецькій області, обстріл населеного пункту стався вчора, 1 лютого, близько 22:00.

«Унаслідок розривів снарядів у житловому секторі по вулиці Шкільній, Миру і Леніна, уламками було пошкоджено 8 будинків місцевих жителів. Значної шкоди зазнали дахи будинків, стіни і паркани. На щастя, жертв і поранених серед мирного населення немає», - йдеться у повідомленні.

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За даними фактами Дружківським відділенням поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, координатор з гуманітарних питань Організації Об’єднаних Націй в Україні Ніл Вокер заявив про необхідність негайного припинення бойових дій на Донбасі для запобігання загибелі людей.

У Представництві ООН в Україні наголошують, що український уряд докладає усіх зусиль, щоб надати підтримку та координувати гуманітарні дії. «Через постійні обстріли 30 січня Донецька фільтрувальна станція зупинила роботу, залишивши від 15 тис. до 17 тис. жителів Авдіївки без водопостачання, що також може мати наслідки ще для 400 тис. осіб, які отримують воду від цієї станції. Авдіївка була відрізана від електропостачання 29 січня, без якого не може працювати система опалення міста, що також вплинуло на подачу води з резервного водосховища», - йдеться у прес-релізі.