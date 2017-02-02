На Донбас з Росії вдерлися кілька армійських колон - військові

Таку несамовиту вогневу активність бойовиків легко пояснити наявністю боєкомплекту - снарядів, реактивних ракет, гранат, мін, куль, йдеться в сюжеті ТСН.

Дані розвідки підтверджують, що з території Росії упродовж лише цього тижня вдерлися одразу кілька величезних армійських колон. Наприклад, надвечір вівторка, з боку селища Гукове, через Краснопартизанськ, колишню шахту "Богучарську" та шахту "Майську" пройшла надзвичайно довга колона.

"Стягнули багато техніки – САУ, танки, БТР, БМП. Також у нашому напрямку працював "Град"", - повідомив морський піхотинець з позивним "Фокс".

Водночас в окупантів на Приморській ділянці фронту нині величезні проблеми з особовим складом. І це прямо пов'язано із ситуацією довкола Авдіївки. Проти наших оборонців на Приазов'ї стоїть ворожий так званий "9-й полк морської піхоти". Наші військові кажуть, починаючи від минулої неділі дуже багато з них ватажки бойовиків перекинули саме під Авдіївку. Відчуваючи серйозну нестачу бійців на цій ділянці фронту, вочевидь, бойовики на упередження масовано артилерію, міномети та танки. Стріляють вони без розбору, атакуючи і опорники наших військових, і засипаючи снарядами цивільні території в тилу.

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Нічний залп ворожих "Градів" з чотирьох десятків ракет накрив доволі велику площу в районі тилової Сартани. Ракети впали поблизу фермерського господарства, у полі та розтрощили сільськогосподарський ангар, де зберігалося сіно. Лише дивом минулося без руйнувань житлових будинків та жертв поміж цивільних. Але фермерська споруда фактично знищена - вибухом та подальшою пожежею.

У ті самі хвилини вже зі сторони окупованого селища Безіменне стріляла інша машина БМ-21 і випустила два десятки реактивних ракет у бік українських позицій у Водяному. Одночасно, тобто близько опівночі, майже сорок 122-міліметрових снарядів у бік Водяного відстріляли ворожі самохідні артустановки "Гвоздика".

Раніше у ЗСУ розповіли, що підрозділи біля Авдіївки поповнили близько двох сотень спецпризначенців з боку бойовиків. Їхнє основне завдання - штурмувати позиції українських армійців, які боронять місто.