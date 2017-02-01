В ООН закликають негайно припинити бойові дії на Донбасі для запобігання загибелі людей

Як зазначається у прес-релізі Представництва ООН в Україні, Вокер серйозно стурбований стрімким погіршенням ситуації у сфері безпеки на сході України та її можливими наслідками.

Читайте такожВ ООН назвали бойові дії на Донбасі прямим порушенням Мінських домовленостей

«Особливе занепокоєння викликають наслідки для цивільного населення з обох сторін від лінії розмежування. Продовжує надходити інформація щодо постраждалих. Прицільне пошкодження цивільної інфраструктури тільки погіршує складне становище, що додатково загострюється в умовах суворої зими і може призвести до незворотніх наслідків», - сказано у прес-релізі.

У Представництві ООН в Україні наголошують, що український уряд докладає усіх зусиль, щоб надати підтримку та координувати гуманітарні дії. «Через постійні обстріли 30 січня Донецька фільтрувальна станція зупинила роботу, залишивши від 15 тис. до 17 тис. жителів Авдіївки без водопостачання, що також може мати наслідки ще для 400 тис. осіб, які отримують воду від цієї станції. Авдіївка була відрізана від електропостачання 29 січня, без якого не може працювати система опалення міста, що також вплинуло на подачу води з резервного водосховища», - йдеться у прес-релізі.

Крім того, зауважують у Представництві ООН, 30 січня в результаті обстрілу була пошкоджена четверта високовольтна лінія електропередачі до Авдіївського коксохімічного заводу, залишивши його без електроенергії, що в подальшому позначилось на постачанні гарячої води до системи опалення.

У Представництві ООН в Україні заявляють, що необхідно провести термінові ремонті роботи, щоб перезапустити систему опалення. «В зимових умовах, коли температура значно нижче -10 градусів за Цельсієм, нефункціонуюча система опалення замерзне, і для її перезапуску будуть потрібні тижні. Незважаючи на те, що влада знайшла тимчасове рішення з підтримки циркуляції води, воно не є сталим. Ремонтні бригади знаходяться в режимі очікування, проте постійні обстріли перешкоджають відновлювальним роботам», - сказано у прес-релізі.

Читайте такожРятувальники розгорнули в Авдіївці мобільні пункти обігріву (фото)

Зазначається, що постачання води було повністю або частково призупинено в деяких районах Донецька та його околицях, в тому числі Ясинуватій, Верхньоторецькому, Василівці та Спартаку. У Донецьку постачання води перерозподіляється з Верхньо-Кальміуської фільтрувальної станції. Інші міста забезпечуються водою з місцевих водосховищ, ємність яких розрахована на 24 години. У таких селах, як Василівка, Спартак, Верхньоторецьке та Крута Балка, постачання води повністю зупинено, частина Ясинуватої також відрізана від водопостачання.

«Необхідне негайне припинення бойових дій, щоб запобігти подальшій загибелі людей та надати можливість ремонтним бригадам у терміновому порядку відновити критичні основні послуги для сотень тисяч постраждалих цивільних осіб, в умовах сильних морозів, нижче - 10 градусів за Цельсієм», - заявив Вокер.