Обстріл Авдіївки припинився, є жертви і поранені – голова ВЦА

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін.

"Щойно місто було обстріляне. Як на мене, це був або танк, або САУ. Влучили в три житлові будинки. Є один загиблий і один поранений. У пораненого опік ніг, зараз йому надають допомогу. Ще є підозра, що ще один чоловік під завалами. Зараз намагаються його знайти, будемо дивитися", - зазначив він.

При цьому Малихін додав, що на цей час обстріл припинився.

У свою чергу, народний депутат Оксана Корчинська розповіла, що по Авдіївці били з танків, військові припускають, що застосовувався Т-90.

"Активний обстріл почався з обіду. Військові позиції обстрілювали весь день. У нас є загиблий військовослужбовець. Близько 40 хвилин тому обстріляли центр міста, за 400 м від нашої цивільної лікарні, де я зараз перебуваю. Хлопець стояв на бордюрі, влучили танком. Військові вважають, що Т-90, що це фугасно-осколковий снаряд 125-мм", - зазначила вона.

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При цьому Корчинська повідомила, що в результаті обстрілу було зруйновано два багатоповерхових будинки, на вул. Гагаріна, 1 і Гагаріна, 12. "Нам пощастило, що в одному будинку не було людей. В іншому будинку було зірвано опалювальну систему. У нас є ще один із середнім опіком цивільний житель, він вже в лікарні, в хірургії. Це літній чоловік, у нього опіки 1-2 ступеня", - сказала вона.

Корчинська додала, що був ще один травмований, однак він від госпіталізації відмовився. Інших відомостей про поранених в результаті обстрілу не надходило.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін повідомив, що бойовики завдали артилерійський удар по житловому сектору Авдіївки. Були зафіксовані попадання в багатоповерхові будинки по вул. Гагаріна 9-й квартал.