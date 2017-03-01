Міноборони назвало три причини загострення боїв на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лисенко заявив на брифінгу в Києві.

«Насправді, за повідомленнями нашої розвідки, останніми днями до лав бойовиків приєдналися і підрозділи Головного управління розвідки Генерального штабу збройних сил РФ, які прибули і поповнили підрозділи бойовиків», - зауважив він.

Також, за словами Лисенка, ескалацію бойових дій можна пов’язувати з тим, що так званий 61-й «гуманітарний конвой» вчора заїхав на територію України.

Крім того, Лисенко переконаний, що посилення боїв також може бути пов’язане з тим, що так звана влада «ДНР» та «ЛНР» оголосила ультиматум у зв’язку із блокадою територій і шляхів на неконтрольовану територію Донбасу.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-центрі штабу АТО заявляли, що бойовики за минулу добу здійснили 117 обстрілів у зоні АТО.

27 лютого ватажки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили про вимогу зняти блокаду Донбасу до 1 березня. В ультимативній формі в заяві сказано, що якщо «до 00:00 середи (1 березня 2017 року) блокада не буде знята, то ми введемо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, котрі працюють в ДНР та ЛНР».

«Ми перестанемо поставляти вугілля в Україну. Для поставок вугілля немає ні можливості, ні схеми оплати», - заявили бойовики.