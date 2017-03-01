Міноборони назвало три причини загострення боїв на Донбасі
Речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко вважає, що ескалація бойових дій на Донбасі пов’язана з так званим «ультиматумом» бойовиків, прибуттям на окуповану територію підрозділів Головного управління розвідки Генерального штабу збройних сил РФ та чергового «гуманітарного конвою».
Як передає кореспондент УНІАН, про це Лисенко заявив на брифінгу в Києві.
«Насправді, за повідомленнями нашої розвідки, останніми днями до лав бойовиків приєдналися і підрозділи Головного управління розвідки Генерального штабу збройних сил РФ, які прибули і поповнили підрозділи бойовиків», - зауважив він.
Також, за словами Лисенка, ескалацію бойових дій можна пов’язувати з тим, що так званий 61-й «гуманітарний конвой» вчора заїхав на територію України.
Крім того, Лисенко переконаний, що посилення боїв також може бути пов’язане з тим, що так звана влада «ДНР» та «ЛНР» оголосила ультиматум у зв’язку із блокадою територій і шляхів на неконтрольовану територію Донбасу.
Читайте такожПутінський "гумконвой" вторгся до окупованого Донбасу
Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-центрі штабу АТО заявляли, що бойовики за минулу добу здійснили 117 обстрілів у зоні АТО.
27 лютого ватажки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили про вимогу зняти блокаду Донбасу до 1 березня. В ультимативній формі в заяві сказано, що якщо «до 00:00 середи (1 березня 2017 року) блокада не буде знята, то ми введемо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, котрі працюють в ДНР та ЛНР».
«Ми перестанемо поставляти вугілля в Україну. Для поставок вугілля немає ні можливості, ні схеми оплати», - заявили бойовики.