"ДНР" і "ЛНР" заявили про "націоналізацію" українських підприємств, розташованих на окупованому Донбасі

Це рішення було прийнято ватажками самопроголошених республік через блокаду окупованого Донбасу, передає ТАСС.

"Ми змушені оголосити, що якщо до 00:00 середи (1 березня 2017 року) блокада не буде знята, то ми введемо "зовнішнє управління" на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в "ДНР" і "ЛНР", - йдеться в опублікованій спільній заяві Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького.

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Наголошується, що для контролю за "переходом" підприємств української юрисдикції під так зване управління в "ДНР" і "ЛНР" створені "спеціальні штаби".

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ватажків терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» заявили, що вимагають до 1 березня зняти блокаду активістами окупованих територій.

За їхніми словами, якщо блокада не буде знята, то буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Бойовики оголосили, що перебудують всі виробничі процеси та орієнтують їх на ринки Росії та інших країн.