Бойові дії на Донбасі загострились: бойовики "підключили" реактивну артилерію
Минулої доби на Донбасі загострилися бойові дії, окупанти вперше за останній час застосували реактивну артилерію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
За його інформацією, на Луганському напрямку «гарячою точкою» залишається село Кримське. «В цілому на Луганському напрямку противник здійснив 16 обстрілів», - сказав Лисенко.
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На Донецькому напрямку бойовики здійснили 35 обстрілів, 13 - з важкого озброєння. Найбільш активно велися обстріли на Світлодарській дузі, поблизу Зайцевого та Авдіївки.
«На Маріупольському напрямку здійснено 56 обстрілів, 21 - з важкого озброєння», - повідомив Лисенко.
Він також нагадав, що за минулу добу в зоні АТО загинули двоє військових, 16 зазнали поранень і травм. «Ми висловлюємо співчуття родинам загиблим», - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, бойовики за минулу добу 107 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі.