Бойові дії на Донбасі загострились: бойовики "підключили" реактивну артилерію

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його інформацією, на Луганському напрямку «гарячою точкою» залишається село Кримське. «В цілому на Луганському напрямку противник здійснив 16 обстрілів», - сказав Лисенко.

Читайте такожСБУ виявила в "сірій зоні" схованку з великою кількістю боєприпасів (фото)

На Донецькому напрямку бойовики здійснили 35 обстрілів, 13 - з важкого озброєння. Найбільш активно велися обстріли на Світлодарській дузі, поблизу Зайцевого та Авдіївки.

«На Маріупольському напрямку здійснено 56 обстрілів, 21 - з важкого озброєння», - повідомив Лисенко.

Він також нагадав, що за минулу добу в зоні АТО загинули двоє військових, 16 зазнали поранень і травм. «Ми висловлюємо співчуття родинам загиблим», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, бойовики за минулу добу 107 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі.