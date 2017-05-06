У штабі відзвітували про добу в АТО, повідомили про п'ятьох поранених бійців

Російсько-окупаційні війська продовжують збройні провокації проти сил АТО, за минулу добу зафіксовано 63 обстріли позицій Збройних Сил України. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

За минулу добу п’ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Повідомляється, що на Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв опорні пункти поблизу Павлополя.

«120-міліметрові міномети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю противник застосовував по позиціях поруч Гнутового, а міномети калібру 82-мм, озброєння БМП, протитанкові гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю – по опорних пунктах неподалік Мар’їнки. З мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог гатив по захисниках Водяного, а з озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів вів вогонь по оборонцях Красногорівки», - повідомили у штабі.

Також позиції сил АТО під Широкиним та Богданівкою противник обстрілював зі стрілецької зброї, а опорні пункти неподалік Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів. Гранатомети та стрілецьку зброю противник застосовував по позиціях поруч Новотроїцького та Лебединського. У районі Водяного діяли ворожі снайпери.

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На Донецькому напрямку, із мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник накривав позиції неподалік Верхньоторецького, а з 82-міліметрових мінометів бив по опорних пунктах поблизу Луганського. З мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів та кулеметів ворог вів вогонь по позиціях поруч Пісків.

«Зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник гатив по захисниках Авдіївки, а 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів – по оборонцях Троїцького. З озброєння БМП, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник бив по оборонцях Зайцевого. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог обстрілював позиції поруч Кам’янки», - зазначили у штабі.

Також у повідомленні зазначається, що на Луганському напрямку, 120-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосував по позиціях під Кримським, а міномети калібру 120-мм, гранатомети та кулемети великих калібрів – по опорних пунктах поблизу Новозванівки. З 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Троїцького.

«З протитанкових гранатометів противник бив по позиціях під Новоолександрівкою, а зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем – по опорних пунктах у районі Донця та Жовтого», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, під час обстрілу позицій сил АТО на Луганському напрямку поблизу населеного пункту Кримське 4 травня бойовики застосували САУ 2С7 "Піон" калібру 203 мм і пошкодили резервну лінію електропередачі. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Від розриву снаряду калібром 203 мм пошкоджено резервну лінію електропередачі за напрямком Сокольники - Кримське", - йдеться у дописі.