Бойовики застосували САУ "Піон" на Луганському напрямку (фото)

Під час обстрілу позицій сил АТО на Луганському напрямку поблизу населеного пункту Кримське 4 травня бойовики застосували САУ 2С7 "Піон" калібру 203 мм і пошкодили резервну лінію електропередачі. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

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"Від розриву снаряду калібром 203 мм пошкоджено резервну лінію електропередачі за напрямком Сокольники - Кримське", - йдеться у дописі.

Зауважується, що обстріл проводився з напрямку населеного пункту Стаханов, розташованого на тимчасово непідконтрольній Україні території.