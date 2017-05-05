Бойовики застосували САУ "Піон" на Луганському напрямку (фото)
17:29, 05 травня 2017Війна
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Унаслідок обстрілу із застосуванням САУ "Піон" пошкоджено лінію електропередачі.
Противник застосував САУ 2С7 "Піон" / facebook.com/ato.news
Під час обстрілу позицій сил АТО на Луганському напрямку поблизу населеного пункту Кримське 4 травня бойовики застосували САУ 2С7 "Піон" калібру 203 мм і пошкодили резервну лінію електропередачі. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.
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"Від розриву снаряду калібром 203 мм пошкоджено резервну лінію електропередачі за напрямком Сокольники - Кримське", - йдеться у дописі.
Зауважується, що обстріл проводився з напрямку населеного пункту Стаханов, розташованого на тимчасово непідконтрольній Україні території.
Противник застосував САУ 2С7 "Піон" / facebook.com/ato.news
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