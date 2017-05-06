З початку доби бойовики 19 разів обстріляли сили АТО, троє бійців поранені – штаб

З початку доби бойовики 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників, троє військовослужбовців дістали поранення.

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Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку терористи вогнем мінометів калібру 120 мм накривали захисників Луганського, а з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів били по оборонцях Верхньоторецького та Авдіївки.

«По опорних пунктах наших військ поблизу шахти «Бутівка», Кам’янки та Зайцевого ворог гатив з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Поблизу Зайцевого діяли ворожі снайпери», - йдеться у повідомленні.

На Приморському напрямку, інформує штаб, 120-міліметрові міномети та стрілецьку зброю терористи застосовували по позиціях сил АТО поруч Широкиного, а гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети – по опорних пунктах поблизу Павлополя та Мар’їнки. В районі Водяного активно діяли снайпери бойовиків.

На Луганському напрямку, йдеться у повідомленні, з мінометів калібру 120-мм підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по позиціях поблизу Кримського. Зі 120-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів терористи накривали опорні пункти неподалік Новозванівки. З протитанкових гранатометів вони вели вогонь по позиціях у районі Троїцького та Новоолександрівки, а стрілецьку зброю застосовували по опорних пунктах в районі Станиці Луганської.