Reuters дізнався про роль помічника Путіна на Донбасі

Помічник президента Росії Владислав Сурков визначає внутрішню політику так званої адміністрації терористів на Донбасі й вирішує, хто яку посаду в ній обійме.

Три людини, які обіймали високі посади у "республіках" на сході України, детально розповіли Reuters, як Сурков контролює ситуацію на місцях.

"Будь-який дзвінок з Москви... розцінювався як дзвінок з канцелярії самого Господа Бога й не обговорювався, приймався до виконання негайно", - кажуть колишні терористи.

Всі три джерела видання повідомили, що Москва поступово змусила піти більшість "організаторів повстання", погрожуючи їм смертю і позбавленням волі.

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Крім того, вони кажуть, що Сурков зіграв ключову роль у призначенні Олександра Захарченка главою самопроголошеної "Донецької народної республіки". Нібито ватажки бойовиків готували його до "посади міністра оборони "ДНР". Однак після зустрічі із Сурковим у Кремлі з офісу помічника президента РФ надійшла пропозиція призначити Захарченка на "головну посаду".

За словами одного з джерел Reuters, для допомоги Захарченку в "передвиборчій кампанії" у Донецьк приїжджала команда росіян, які працювали на Суркова.

П'ять джерел, у тому числі наближене до адміністрації президента РФ, й іншого, що працювало із Сурковим у Кремлі, сказали, що той регулярно зустрічається з лідерами бойовиків як на Донбасі, так і в Росії.

"Діяльність Суркова, яка почалася щонайменше за шість місяців до укладення Мінських угод, була присвячена вибору "керівників" самопроголошених республік, організації роботи місцевих адміністрацій", розробці інформаційної стратегії для бойовиків й плануванню місцевих виборів", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа призначить нового спеціального посланника для безпосереднього спілкування з Владиславом Сурковим, помічником президента Росії Володимира Путіна, відомим як "сірий кардинал" Кремля.