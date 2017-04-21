США для прямих переговорів із "сірим кардиналом" Кремля щодо України виділять окремого дипломата - ЗМІ

Адміністрація Трампа, як очікується, призначить нового спеціального посланника для безпосереднього спілкування з Владиславом Сурковим, помічником президента Росії Володимира Путіна, відомим як "сірий кардинал" Кремля. Про це виданню Buzzfeed News заявили два європейські чиновники.

До обов'язків нового посланника, ім'я якого ще не називається, буде входити, зокрема, ведення переговорів про війну в Україні, йдеться у повідомленні. Також зазначається, що відкриття такого дипломатичного каналу підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі Трампом минулого місяця.

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У свою чергу, за даними видання, держсекретар США Рекс Тіллерсон контролюватиме обрання посланника. При цьому американський чиновник заявив, що наразі "триває обговорення цієї ідеї", але сказав, що "жодних остаточних рішень ще не прийнято".

Наголошується, що призначення адміністрацією Трампа спеціального посланника не вимагає підтвердження у Сенаті.

За адміністрації Обами у США також був прямий дипломатичний канал із Сурковим, а роль спеціального посланника тоді виконувала Вікторія Нуланд.