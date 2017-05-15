Загострення у зоні АТО: 49 ворожих обстрілів, шестеро військових поранені

Російсько-терористичні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Приморський напрямок. На цій ділянці лінії фронту бойовики відкривали вогонь по наших опорних пунктах 20 разів. Після 18.00 години вчорашнього дня один з опорних пунктів сил АТО в районі Водяного противник обстрілював із мінометів калібру 120 та 82 мм. По наших позиціях поблизу Широкиного, Гнутового й Новотроїцького бойовики періодично вели вогонь зі стрілецької зброї. Натомість, біля Павлополя з гарнатометів та великокаліберних кулеметів, а неподалік Талаківки - з озброєння БМП", - сказано у повідомленні.

На донецькому напрямку проросійські бандформування найбільш активно обстрілювали військових в районі Авдіївки. З настанням сутінок бандити били по захисниках з 120-мм та 82-мм мінометів та більш легкого озброєння. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування били також по захисниках Луганського. Ворожі обстріли з використанням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовані й біля Новгородського.

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"Луганський напрямок. Впродовж минулої доби зафіксовано 9 епізодів застосування бойовиками зброї. Ввечері російсько-терористичні війська з міномету калібру 82 мм обстріляли українських воїнів біля Троїцького. По нашому опорному пункті в районі Станиці Луганської били з великокаліберного кулемету. З такого ж озброєння та гранатометів вели вогонь неподалік Валуйського. Внаслідок обстрілів шість військовослужбовців ЗС України отримали поранення", - наголосили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляє про нарощування з боку бойовиків кількості обстрілів на Донбасі.