Бойовики нарощують кількість обстрілів на Донбасі - президент

Президент України Петро Порошенко заявляє про нарощування з боку бойовиків кількості обстрілів на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Під час останньої розмови з Путіним в березні, коли я обговорював долі наших заручників, була внесена пропозиція, щоб з 1 квітня ми запровадили великодневе припинення вогню. Зараз я можу сказати, що кількість обстрілів з 1 квітня скоротилася більш ніж втричі», - сказав він.

«Ми дуже рідко бачимо, але, на жаль, вчора – це був той випадок, коли застосовується важка артилерія, системи залпового вогню, танки», - зауважив глава держави.

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За його словами, в зоні АТО на Донбасі в основному застосовуються міномети та легка стрілецька зброя.

«Зараз ми бачимо протилежну тенденцію, і кількість обстрілів починає нарощуватись», - підкреслив Порошенко.