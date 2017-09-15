Тука прокоментував ймовірну відмову Росії від "гуманітарної підтримки" окупованого Донбасу

На окупованій території Донбасу серед бойовиків, особливо серед рядового складу, панічний настрій. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає InfoResist.

Він також зазначив, що у бойовиків паніка, тому що вони бояться, що їх зіллють.

Також, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що РФ відмовляється від "гуманітарної підтримки" "ЛДНР", Тука сказав, що ця допомога для бойовиків критично важлива: "Якщо взяти виключно економічну складову, то це до 80% матеріального забезпечення цих псевдотоваришів. А якщо взяти військову складову, так це 100%", – сказав він.

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При цьому він зазначив, що не особливо вірить у правдивість цієї інформації.

"Якщо це правда, хоча, чесно кажучи, я в це мало вірю, але це певним чином укладається в загальну картину закликів Путіна про введення миротворців. І я вчора був з французькими сенаторами на Майорску (КПВВ "Майорск", — Ред.), поки там їхня офіційна делегація розповідала різні офіційні речі, я пішов і розмовляв з людьми. То мені розповіли, що на тій стороні дійсно панічний настрій, серед бойовиків, особливо серед рядового складу. Поки я не готовий давати якихось оцінок всієї цієї інформації для того, щоб не вскочити у якусь дезу", – сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

Раніше росЗМІ повідомляли, що з 2018 року Росія припинить надавати фінансову підтримку "ДНР" і "ЛНР" й спрямує ці гроші на інфраструктурні проекти анексованого Криму та Калінінграда.