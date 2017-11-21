У полоні бойовиків на Донбасі перебувають 158 українців

У полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 158 громадян України.

Про це заявила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє прес-служба парламенту.

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Так, під час зустрічі з делегацією Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи на чолі з президентом Конгресу Гудрун Мозлер-Тьорнстрьом вона поінформувала про напружену ситуацію зі звільненням заручників з ОРДЛО та політв’язнів, які утримуються в окупованому Криму та Російській Федерації.

«Сьогодні в окупованому Донбасі незаконно утримуються 158 заручників, їх звільнення залишається заблокованим вже 14 місяців», - зазначила Геращенко.

Крім того, депутат звернула увагу присутніх, що через систематичні репресії в окупованому Криму незаконно утримують понад 50 осіб, більшість з яких - представники кримськотатарського народу.

«Ми розраховуємо на більш активну співпрацю з Радою Європи у питаннях захисту та відновлення прав громадян України, які були незаконно позбавлені волі за проукраїнську позицію», - підкреслила Геращенко.

Вона також наголосила, що ОРДЛО продовжує порушувати режим тиші на Донбасі, результатом чого стала загибель 2 335 представників Збройних сил України. У цьому зв’язку політик нагадала, що сьогодні Україна продовжує активну співпрацю з ООН заради напрацювання механізму запровадження миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Геращенко заявила, що контрольовані Росією бойовики утримують на окупованому Донбасі 157 громадян України.