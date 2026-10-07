Збито 5 балістичних і 39 крилатих ракет: Повітряні сили розкрили масштаби нічного удару РФ

Основними напрямками удару стали Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.

У ніч на 7 жовтня, починаючи з 18:00 6 жовтня, росіяни атакували Україну ракетами і дронами. Основними напрямками удару стали Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, ворог застосував протикорабельні ракети "Циркон/Онікс" із Ростовської області РФ, балістичні ракети "Іскандер-М/С-400/KN-23" із Брянської і Воронезької областей РФ, 48 крилатих ракет повітряного, наземного та морського базування Х-101, "Іскандер-К", "Калібр" із Вологодської, Курської областей і Каспійського моря відповідно, 130 ударних БпЛА типу Shahed (46 із них – реактивні), "Гербера" та дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряна оборона збила/подавила 161 ціль, а саме:

5 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс";

39 крилатих ракет Х-101, "Іскандер-К", "Калібр" (інформація стосовно ще 6-ти крилатих ракет уточнюється);

117 ворожих БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.

Як зазначається, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі до десяти ворожих БпЛА", - попередили у Повітряних силах.

Атака РФ по Україні 7 жовтня

Як повідомляв УНІАН, РФ масовано вдарила по Україні балістикою, крилатими ракетами і дронами. Під час першої хвилі ударів у Києві в Оболонському районі сталося влучання на території нежитлової забудови, в Подільському - у склади, у Дарницькому районі горіли уламки на відкритій території, а в Шевченківському було влучання на території нежитлової забудови. Під ранок ворог вдарив по гаражному кооперативу в Дарницькому районі, там загинуло двоє людей.

Також ворог цієї ночі завдав удару по промисловому підприємству у Дніпрі і обʼєкту транспортної інфраструктури в Запоріжжі.

Крім того, росіяни завдали масованого удару по Кременчуку. Місто зазнало одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення. Пошкоджені багатоповерхові пошкоджені, приватні будинки, понівечені автомобілі. Відомо про 2 загиблих і 7 поранених людей.

Відомо також про атака на Прилуки у Чернігівській області. Там зруйнована 5-поверхівка. Є загиблі і поранені, триває розбір завалів.

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