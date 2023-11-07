Цей удар демонструє, що для прориву російської протиповітряної оборони необхідно просто мати відповідний запас крилатих ракет.

Успішний удар по суднобудівному заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі, внаслідок якого був знищений ракетний корабель РФ "Аскольд", розкриває важливі нюанси про можливості російської ППО. Як пише портал Defence Express, окрім самого факту знищення цього корабля, має важливе значення ще ще й те, в яких умовах це відбулось.

Аналітики зазначають, що завод "Залив" мав знаходитись під міцним захистом засобів ППО, які забезпечують оборону Кримського мосту.

"У РФ вже багаторазово декларували те, що за протиповітряну оборону цього об'єкта відповідає все найкраще, що є в арсеналі - зенітні ракетні комплекси С-400 та ЗРГК "Панцирь-С1", більше того його мали прикривати й старіші ЗРК "Оса" та "Бук". За виявлення цілей, окрім штатних засобів, ще й зазначалась загоризонтна РЛС "Подсолнух", а у теорії об'єкт мали ще прикривати винищувачі. І все це у взаємодії із засобами РЕБ", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, попри можливу фіксацію українських літаків Су-24, які здійснили запуск ракет Shtorm Shadow/SCALP, ворог не зміг направити "чергову пару" винищувачів для перехоплення крилатих ракет.

"До того ж, всі наявні зенітні ракетні комплекси, попри доволі активну роботу, якщо щось й збили, то скоріш за все хибні цілі типу ADM-160B MALD, які й призначені для цього", - йдеться у повідомленні.

"В результаті у завод потрапило мінімум дві ракети, ще одна у корабель, також на відео з камер спостереження зафіксовано ще один спалах, що може говорити про вибух й четвертої ракети поза кадром. При цьому дві перші ракети, як складається враження, уражають судно, яке знаходиться за "Аскольдом", - зазначили аналітики.

У Defence Express наголошують, що при цьому атака була не такою й масованою як для об'єкта, який знаходиться під більш ніж щільною протиповітряною парасолькою. До того ж, мова не йде і про перенавантаження засобів ППО за рахунок великої кількості хибних цілей та крилатих ракет паралельно з масштабною операцією зі створення завад засобами РЕБ.

"Тобто ураження заводу "Залив" є маркером того, що для прориву російської протиповітряної оборони необхідно просто мати відповідний запас крилатих ракет. Що вкотре демонструє, що окрім самих назв озброєння, головним параметром залишається кількість", - зазначають аналітики.

Зазначається однак, що поки серед наявних серійних зразків зі значними запасами не проглядається альтернативи, окрім американських AGM-158 JASSM, які навіть у найстарішій версії AGM-158A мають дальність 360 км при бойовій частині близько 450 кг.

Удар по Керчі - що відомо

4 листопада в Керчі пролунали вибухи. Загарбники повідомили про атаку півтора десятків ракет, які були збиті, а "уламки" впали на території суднобудівного заводу.

Незабаром стало відомо, про принаймні одне влучання в корабель. Ворог зізнався, що ракета дійсно влучила в корабель проекту "Каракурт".

За даними британської розвідки, ураження російського корабля "Аскольд" у Керчі змусить окупантів передислокувати свій флот ще далі від України, що затримає постачання нових кораблів

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