Держсекретар США і глава МЗС Британії анонсували спільний візит до Києва.

Президент США Джо Байден має намір у п'ятницю, 13 вересня, обговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України бити по РФ далекобійною зброєю. Про це під час спільної прес-конференції з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він також анонсував спільний з Леммі візит до Києва цього тижня, інформує Reuters.

За словами Блінкена, США та Велика Британія єдині щодо необхідності боротьби з впливом Ірану на Близькому Сході та в Україні. Сторони також зазначили, що це "критичний момент" для підтримки України в її боротьбі з Росією, а також з боротьбою проти Ірану.

"Повністю погоджуємося з необхідністю боротися зі злочинною діяльністю Ірану в регіоні та за його межами", — сказав Ламмі.