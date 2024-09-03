Російські загарбники мають величезну перевагу в живій силі.

Якщо на російсько-українському фронті нічого не зміниться, то після Покровська росіяни підуть на Слов'янськ і Краматорськ.

Про це розповів начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич в розмові з The Times. Два тижні тому, коли російський наступ на Покровськ небезпечно прискорився, його бійців перекинули з Лиману в Нью-Йорк. Військовий не розуміє рішення зупиняти російський авангард "в лоб".

"Ми повинні були б наступати від Нью-Йорка, через виступ, і оточити їх. Натомість ми самі потрапимо в оточення. Перевага росіян у живій силі тут величезна. Вони звикли висилати невеликі підрозділи з двох-чотирьох солдатів, щоб зв'язати противника на землі, і поки ми бігаємо за чотирма хлопцями, вони просуваються в іншому місці. Тактика самогубна, але ефективна. І вони можуть собі це дозволити. У них 120 мільйонів людей", - пояснив Кротевич. Відео дня

Військовий показав журналістам зняті з повітря кадри близького зіткнення - українські бійці підпалили шини, щоб викурити російських загарбників з підвалу. "Вони втрачають тут багато людей, набагато більше, ніж ми. І все одно вони продовжують прибувати. У Курську вони кидають артилерію і бригади, щоб утримати свої позиції", - додав Кротевич.

За його словами, втрата Покровська не повинна означати втрату України чи навіть Донбасу, однак час на зміну курсу спливає. "Якщо нічого не зміниться, після Покровська росіяни підуть на Слов'янськ і Краматорськ. У 2014 році вони знаходилися у "м'якій окупації". Цього разу вона не буде такою м'якою", - підкреслив боєць.

Солдат 93-ї механізованої бригади Євген, який брав участь у битві за Бахмут, сказав журналістам, що Покровськ впаде набагто швидше. "Чесно кажучи, я ніколи не бачив нічого подібного. Все розвалюється так швидко", - додав він.

Ситуація на фронті

Як відомо, російська окупаційна армія продовжує наступати на Донбасі, найбільшу увагу приділяючи Покровському напрямку. Аналітики повідомляють про нові просування загарбників.

На думку колишнього командира роти батальйону Айдар Євгена Дикого, російські війська можуть дійти до околиць Покровська вже найближчим часом.

У Покровській громаді триває евакуація, місто залишає велика кількість людей.

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