По росіянах активно працюють FPV-дрони, артилерія.

Тиждень тому російські окупанти активізувалися на Куп’янському напрямку, атаки відбуваються по кілька разів на день.

Про це сказав військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович в ефірі телемарафону. Він зазначив, що ворог активно почав атакувати і штурмувати позиції Сил оборони.

"Штурмують активно, майже щодня по кілька разів на день, хвилями. По максимуму відбиваємо. Дуже ефективні FPV-дрони у відбитті штурмів, працює артилерія", - наголосив Петрович.

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Він повідомив, що за останній тиждень втрати росіян склали близько 300 осіб вбитими і важкопораненими, а також знищено 8 одиниць техніки – БМП і три танки Т-72.

"Відбиття атак ворога не легке, але успішне і росіяни відчули серйозну відсіч", - додав військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади.

За його словами, окупанти використовують техніку і піхоту під час атак. Він розповів, що ворог на техніці доїжджає до позицій, якщо йому це вдається, бо часто підриваються на мінах або їх зустрічають українські FPV-дрони і на цьому для них всі штурми закінчуються.

При цьому додав, що для штурму противник може використовувати до 5 одиниць техніки, щоб під’їхати якнайближче до українських позицій, але наші безпілотники добре вражають ворожу техніку і не дають "відпрацьовувати" по українських оборонцях. Він продемонстрував пошкоджену машину українських штурмовиків, котрі відбили позиції у ворога.

"Було складне бойове завдання, оскільки після наступу росіян були втрачені деякі наші позиції і поки ворог не закріпився, то наші штурмовики відбили ці позиції. Бо коли б окупанти закріпилися і налагодили логістику, то відбивати позиції було б складніше. Наші штурмовики під’їжджали якомога ближче, десантувалися і штурмували позиції ворога", - зазначив Петрович.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку минулої доби українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Найзапекліші бої відбуваються на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Зокрема, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

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