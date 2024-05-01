Окупанти тиснуть на двох напрямках Донбасу, - Генштаб

Найзапекліші бої відбуваються на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

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На Лиманському напрямку відбито 21 атаку противника в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, вночі, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 розвідувальних БпЛА противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сповільнили просування і готують резерви, аби спробувати наступати в напрямку Торецька.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що 30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів. На напрямку Бахмут-Часів Яр російські війська здійснили більше атак, ніж біля Авдіївки.

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