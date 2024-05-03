Цей висотний опорний пунтк є "ключем" до подальшого просування окупантів до останніх великих міст Донецької області.

Захоплення Часового Яру Донецької області – ймовірно, лише питання часу. Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтервʼю The Economist.

Зазначається, що цей висотний опорний пунтк є "ключем" до подальшого просування російських окупаційних військ до останніх великих міст Донецької області. І Часів Яр може повторити долю Авдіївки, яку росіяни вщент знищили.

"Не сьогодні-завтра, звісно, але все залежить від наших резервів і запасів", – додав Скібіцький.

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Відомо, що Росія має успіх на південному заході в селі Очеретине, де була провалена нещодавня ротація українських військ. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони і створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів.

"Україна знаходиться на певному шляху до стабілізації ситуації, в той час як Росія кидає "все", що має, щоб досягти більшого успіху. За словами генерала, російська армія вже не є такою зарозумілою організацією, якою вона була у 2022 році, і зараз діє як "єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням", – йдеться у матеріалі.

Наступ РФ на Часів Яр: останні новини

Російські окупанти продовжують знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти авіацією та артилерією. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Крім того, ворог веде боротьбу за територію навколо Часового Яру, щоб вийти на розташовані поблизу населені пункти – Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ та Краматорськ.

Відомо, що в Часовому Ярі та громаді все ще залишається 682 місцевих мешканців. Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус зазначив, що здебільшого це люди віком 60 і більше років.

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