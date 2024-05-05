Йдеться про понад 20 тисяч військових.

Росія зосередила на напрямку Часового Яру до 25 тисяч своїх військових, повідомив речник ОК "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його інформацією, ворог намагається накопичити перевагу на певних напрямках зони відповідальності ОК "Хортиця", один з яких - Часовоярівський. Посилаючись на дані української розвідки, він зазначив, що росіяни намагаються і підводити нові військові частини, і доукомплектовувати вже залучені. Волошин каже:

"Для прикладу, на одному з напрямків він (ворог - УНІАН) відтягнув якісь свої зусилля певні на інший напрямок. Або доукомлектував свої підрозділи ті, які були розбиті нашими військами... Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу. Якщо говорити про чисельність, наприклад Часовоярівського напрямку, то там ворог зосередив угрупування десь 20-25 тисяч військовослужбовців". Відео дня

Говорячи про оперативну ситуацію на напрямках, що у відповідальності ОК "Хортиця", він зазначив, що найгарячішими зараз є Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський.

"Обстановка в останні дні, останній тиждень відносно загострилась, тривають важкі бої. Ситуація контрольована силами оборони. Ворог наразі намагається перехопити стратегічну ініціативу, прорвати лінію фронту. І зосередив свої зусилля як раз на цих декількох напрямках, створивши певну перевагу в силах та засобах. Ворог також атакує по всій лінії фронту. А на деяких напрямках має тактичні успіхи. Але останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки. Російська армія не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи всі види озброєння", - прокоментував Волошин.

За його словами, серед іншого в останні дні ворог почав активно використовувати авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів як по позиціях військових, так і по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Мета ворога незмінна, як підкреслив Волошин, вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Просування РФ біля Часового Яру - що кажуть сьогодні ЗСУ

Як сказав сьогодні прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков, без контролю над Часовим Яром росіяни не зможуть просуватись далі на цьому напрямку, а значить, не зможуть реалізувати відповідну мету Путіна.

За його словами, у підрозділах російської піхоти, що кидається тут російським командуванням на штурми, досить значна кількість - це новомобілізовані, які вже навіть не проходили навчання у навчальних центрах.

Причому в перших штурмових рядах йдуть саме вони, саме ті, котрі не навчені, котрі недавно прибули з російської "глубінки". Якщо їм вдається десь уже починати закріплюватися, тоді вже підтягуються більш досвідчені вояки, які вже мають бойовий досвід, і починають окопуватися і створювати вогневий рубіж.

За інформацією Калашнікова, мізки солдатам-окупантам добре "промивають" і вони вважають, що краще вмерти, ніж потрапити в полон.

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