Люди, які ховалися в укриттях під час авіаударів, загинули заживо.

В місті Бородянка під Києвом рятувальники ДСНС почали розбирати завали розбомблених будинків.

Про це у соцмережі повідомив журналіст Роман Бочкала. За даними журналіста, рятувальники дають невтішні прогнози щодо вцілілих.

"Це братські могили. Люди, які ховалися в укриттях під час авіаударів, загинули заживо. Підвали багатоповерхівок стали пасткою", - написав Бочкала.

Він зазначив, що раніше рятувальники не могли їх звідти витягнути, а російським окупантам було однаково, адже вони того й хотіли, щоб всі померли.

"Чекаємо страшних новин. За 2-3 дні тіла загиблих обіцяють дістати", - написав журналіст.

"І таке ще скажу - Бородянка це гірше ніж Буча. Це справжня жесть, яку ми що просто не усвідомили. Намагався знайти хоч один уцілілий будинок і не зміг. Їх немає. А всюди були люди, бо як такої евакуації з Бородянки не було. Страшна трагедія…", - сказав Бочкала.

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