Окупанти майже повністю розбили житлові будинки, дитячі майданчики, садки, школи, парки.

Журналісти показали, як виглядає Бородянка після російської окупації.

Бородянка – це селище міського типу за 60 кілометрів від Києва. По ньому російська армія вела масований обстріл, знищивши більшу частину житлових будинків.

Окупанти майже повністю розбили житлові будинки, дитячі майданчики, садки, школи, парки. У звільненій Бородянці на Київщині зараз працюють рятувальники та правоохоронці.

Як повідомили у МВС, складність ситуації в Бородянці полягала в тому, що окупанти розстрілювали багатоповерхові будинки з танків, і тому багато мирних людей померли від переохолодження під завалами.

Ідентифікувати загиблих в багатьох таких випадках можна тільки через ДНК-експертизу і звичайно це займе певний час. За словами поліції, під уламками все ще можуть бути тіла сотень людей.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що ВСУ вигнали російських окупантів.

Відступаючи, вони мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

На вулицях міста виявили тіла вбитих мирних жителів зі зв'язаними руками. З'ясувалося, що російські солдати ґвалтували, знущалися і катували людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивці, кати, гвалтівники і мародери, які називають себе армією, заслуговують тільки смерті після того, що зробили.

Разом з тим Москва відкидає причетність своїх військ до військових злочинів проти мирних жителів захоплених РФ українських міст.

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