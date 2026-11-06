Найгірше в дощ і туман: командир розповів, як ворожі дрони збивають на слух

Військовий наголосив, що в таких погодних умовах ефективність тепловізора, обладнання "кратно падає".

За поганих погодних умов військовим доводиться відпрацьовувати по російських повітряних цілях акустично.

Про це в етері Київ 24 сказав командир зенітно-артилерійського розрахунку Окремої президентської бригади ім. гетьмана Б. Хмельницького Євген з позивним Ікар. "Найгірше працювати в ніч і коли йде дощ, або коли сильний туман", - деталізував командир.

Військовий наголосив, що в таких випадках ефективність тепловізора, обладнання "кратно падає". "У випадку, коли взагалі нічого не видно… Якщо пункт управління дає дозвіл, ми працюємо по цілях акустично", - сказав він.

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Командир додав, що краще спробувати влучити у ціль так, ніж не робити нічого, коли вона пролітає над головою.

Боротьба з російськими повітряними цілями

Як повідомляв УНІАН, раніше Валерій Романенко, експерт з питань авіації, зауважив, що сніг, дощ та туман негативно впливають на роботу частини протиповітряної оборони України. Зокрема, йдеться про засоби, які працюють завдяки лазерному наведенню. Утім, каже експерт, ми маємо достатню кількість засобів ураження з радіолокаційним наведенням, зокрема, Gepard та Skynex.

Водночас Павло Нарожний, засновник Благодійної організації "Реактивна пошта", військовий експерт, зазначив, що зараз складно вийти на показник у 90% збиття ворожих реактивних дронів, адже росіяни постійно нарощують їх швидкість та висоту.

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