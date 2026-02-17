'Спроба знецінити наших пілотів': експерт пояснив, для чого зробили 'вкид' про іноземців на F-16

Видання, яке опублікувало відповідну інформацію, "періодично публікує російські наративи".

Поява інформації про начебто іноземних пілотів на F-16 в Україні - це спроба знецінити досвід українських льочиків. Про це в коментарі УНІАН сказав Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, відповідаючи на запитання щодо начебто створення в Україні ескадрильї F-16, до якої увійшли українські, американські та нідерландські пілоти.

Він підкреслив, що це спроба виставити українських військовослужбовців як таких, що не вміють керувати літаками.

"Для Росії легше зрозуміти, що їх перемогло НАТО, ніж Україна. Тому вони усіляко кидають, що це західна зброя, це західні пілоти, це західні військові. Вони завжди будуть казати, що це хтось інший, але не українці", - сказав Храпчинський.

Він зауважив, що нинішньої ночі українські Повітряні сили ефективно застосували літаки та відпрацювали по повітряних цілях ворога.

Храпчинський підкреслив, що видання, в якому було опубліковано інформацію про цю ескадрилью, може за кошти розміщувати у себе інформацію. Крім того, вже було зазначено, що це видання "періодично публікує російські наративи, тобто вони працюють на користь Росії". Експерт наголосив:

"Це просто спроба знецінити досвід наших пілотів перед світом, щоб показати, що ми чогось не можемо, що навіть американці приїхали для того, щоб щось зробити".

Інформація про іноземців на F-16

Як повідомляв УНІАН, раніше французьке видання Intelligence Online написало, шо в Україні нібито створили ескадрилью F-16, до якої увійшли українські, американські та нідерландські пілоти. Стверджувалося, що вони допомагають захищати небо від російських ракет та дронів.

Згодом Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України заявив, що бойові польоти на літаках F-16 виконують українські пілоти, а інформація про іноземних льотчиків - чутки.

За його словами, повідомлення про участь іноземних пілотів у бойових вильотах походять із джерела з неоднозначною репутацією. Деякі українські аналітичні центри, зокрема, Фонд "Демократичні ініціативи", зазначають, що в матеріалах видання періодично простежуються наративи, вигідні Росії.

