Росія системно і масово порушує базові права українських дітей.

Росія "явно порушила" права і законні інтереси українських дітей, які були депортовані на російську територію або переміщені в інші райони окупованих територій. Про це йдеться в доповіді Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), опублікованій сьогодні.

"Факт великомасштабного переміщення українських дітей не заперечується ні Україною, ні Росією", — йдеться у звіті.

Експерти, які проводили розслідування, не змогли встановити точні цифри. Українські офіційні особи повідомили експертам ОБСЄ, що оцінюють число депортованих дітей в 200-300 тисяч осіб.

Відео дня

"РФ не тільки неодноразово явно порушувала законні інтереси цих дітей, а й відмовляла їм у праві на особистість, у праві на сім'ю, у праві на возз'єднання зі своєю сім'єю, а також порушувала їхні права на освіту, доступ до інформації, право на відпочинок, дозвілля, ігри, розваги та участь у культурному житті і мистецтві, а також право на думку, совість і релігію, право на здоров'я і право на свободу і безпеку", — йдеться у звіті.

Експерти ОБСЄ встановили, що викрадені українські діти "піддаються проросійським інформаційним кампаніям, часто рівносильним цілеспрямованому перевихованню".

"Російська Федерація не робить ніяких кроків для активного сприяння поверненню українських дітей. Швидше, вона створює різні перешкоди для сімей, які прагнуть повернути своїх дітей", - додали експерти.

Депортація українських дітей до Росії - що відомо

В даний час в Росії і на окупованих територіях Україні російські окупанти незаконно утримують кілька сотень тисяч дітей, відібраних у батьків. Ті діти, кого вдалося повернути, розповідають про жорстоке поводження з боку окупантів і фактично про спроби їхнього "перевиховання" в росіян.

У березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна саме у справі про масові депортації українських дітей. У квітні ПАРЄ визнала ці депортації геноцидом українського народу.

Вас також можуть зацікавити новини: