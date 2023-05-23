За словами Олександр Коваленко, на озброєння російських танків такі БПС надходять в дуже обмеженій кількості.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко показав відео розпакування українськими військовими рідкісного трофейного 125-мм танкового пострілу "Манго".

"Радянський БПС "Манго" був прийнятий на озброєння в 1986 році. Його бронепробивність становить 220/60°. Навіть БПС "Мано-М" відстає в 1,5 рази по бронебійності від DM-43 і М-829А2", - написаввін.

За його словами, дані боєприпаси не здатні пробити лобову проекцію М1А2 Abrams і Leopard-2А6, але вельми непоганий для пробиття радянської та пострадянської лінійки Т-64, Т-72, Т-80 і Т-90.

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"Важливо те, що на озброєння російських танків такі БПС надходять в дуже обмеженій кількості", - додав експерт.

Захоплені у окупантів боєприпаси

Українські війська використовують проти окупантів захоплені під час деокупації Харківщини запаси БК самих же росіян, зокрема дефіцитні для РФ боєприпаси 3бм60 "Свинець-2".

"Бронепробивність даних снарядів збільшена більш ніж на 20% і якщо штатний постріл це пробій 230 мм броні, то постріл "Свинець-2" - 300 мм (під кутом 60°). Але стати масовим серійним снарядом "Свинець-2" не зміг і являє собою досі дуже рідкісний, унікальний постріл в російських військах", - пояснив експерт Олександр Коваленко.