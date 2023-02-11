ЗСУ даний боєприпас вже вивчили.

Ще на початку вторгнення Росії ЗСУ затрофеїли боєприпаси 3БМ60 "Свинець-2", підтвердив військовий оглядач Олександр Коваленко, посилаючись на фото захисників.

Концерн "Техмаш" держкорпорації "Ростех" вперше представив у військовому інноваційному технополісі "Ера" танкові підкаліберні снаряди "Свинець-2" у 2019 році, зазначив Коваленко.

"Бронепробивність даних снарядів збільшена більш ніж на 20%, і якщо штатний постріл - це пробій 230 мм броні, то постріл "Свинець-2" - 300 мм (під кутом 60 градусів). Але стати масовим серійним снарядом "Свинець-2" не зміг і досі є дуже рідкісним, унікальним пострілом у російських військах", - пояснює експерт.

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Коваленко додав, що ЗСУ вказаний боєприпас вже вивчили, тоді як російські танкісти "на ці снаряди моляться, щоб їх отримати".

"Всі їхні (боєприпасів - УНІАН) переваги і недоліки вже давно відомі, з усіма наслідками", - підсумував Коваленко.

Втрати Росії в Україні - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 135 740 окупантів, "плюс" 730 тіл протягом 9 лютого.

Напередодні артилеристи показали унікальні кадри удару по командному пункту росіян - ЗСУ змусили загарбників буквально тікати, залишаючи поранених, на крадених мотоциклах.

А 72-та ОМБр імені Чорних Запорожців показала цікаві кадри удару по танках противника. Одному окупанту, який буквально за кілька секунд до наступного удару вибіг зі свого танка, пощастило "так собі". Він легенько підсмажився.

Підтверджено ліквідацію на війні в Україні російського чемпіона з карате.

Також українськими воїнами "зажмурені" серійний вбивця, російський "термінатор", герой російських "казок", бойовий піп, який благословляв ворога на вбивство українців.

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