Автівку розбито, життю волонтерів нічого не загрожує.

На Херсонщині російські загарбницькі війська продовжують терор проти мирних жителів. Про це сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Так, російська авіація обстрілює населені пункти. "Ворожий терор продовжується - відбуваються скиди керованих авіабомб в кількості від 4- до 6 на одне село. Це надзвичайно руйнівна сила, яка просто не залишає житлових приміщень", - розповіла Гуменюк.

Триває евакуація людей з цих населених пунктів, сьогодні війська РФ обстріляли евакуаційний автобус. "Влучили FPV дроном. Двоє волонтерів, які допомагали людям евакуюватися, отримали контузії, але їх життю нічого не загрожує. Автівку розбито", - розповіла Гуменюк.

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Раніше керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що 31 жовтня під час евакуації з Одрадокам'янки росіяни спрямували дрон-камікадзе в автомобіль, яким вивозили людей. "Двоє волонтерів БФ "Спадщина" отримали контузію. Зараз їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує", - повідомив він.

Атаки на Херсонщину: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня російська армія зранку обстріляла Херсон, внаслідок удару загорілися автівки, в одному з них живцем згоріла людина.

У Херсонській міській військовій адміністрації повідомляли, що вдень загарбники масовано вдарили по Центральному району міста.

Внаслідок обстрілу є руйнування складських приміщень та пошкодження автівок. 34-річний чоловік отримав осколкові травми ніг.

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