Також стало відомо, що через удари окупантів кілька населених пунктів перебувають без світла.

На Херсонщині російська армія завдала удару по кладовищу, є загиблий та постраждалий. Про це повідомив у Телеграм-каналі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни обстріляли кладовище у Кіндійці. Попередньо, одна людина загинула, ще один місцевий житель – поранений", - наголосив посадовець.

За його даними, до лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка. Наразі йому надають відповідну медичну допомогу.

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Окрім того, за словами посадовця раніше через російський обстріл – атаку на обʼєкт критичної інфраструктури - місто Берислав залишилося без електропостачання. Також світло зникло у Новобериславі, Томариному та Шляховому. Очільник ОВА зазначає, що пошкодження – значні. Наразі невідомо, коли енергетикам вдасться відновити світло.

Обстріли Херсона - що відомо

Це не перший випадок, коли російські окупанти поцілили по кладовищу. 11 жовтня росіяни з дрона атакували кладовище у Херсоні, поціливши у ритуальний транспорт. Кілька людей отримали поранення.

Також сьогодні, 30 жовтня, російська армія завдала удару по пасажирському автобусу у Херсоні. Відомо про сімох поранених - двох чоловіків та пʼять жінок. За даними місцевих посадовців, 36-річна жінка перебуває у тяжкому стані, 69-річна жителька міста госпіталізована до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості.

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