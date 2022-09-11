Він не відвідав "концерт на кістках" в Маріуполі, де повинен був з'явиться, і ніхто не знає, куди зник бойовик.

"Глава" так званої "ДНР" Денис Пушилін зник. Він не відвідав "концерт на кістках" в Маріуполі, де повинен був з'явитися. І тепер ніхто не знає, де знаходиться маріонетка Кремля.

Такою інформацією поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в особистому Telegram-каналі.

"Наші джерела підтверджують, що місцезнаходження Пушиліна невідоме. Він мав бути в Маріуполі на концерті на кістках [на тлі розбомбленого окупантами драмтеатру, де загинуло від 300 до 600 осіб]. Потім разом з [гауляйтером Маріуполя] Іващенком їхати в бік узбережжя (знаємо куди). Але щось пішло не так. А де Пушилін, ніхто не знає. Як цікаво складається", — написав Андрющенко.

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Нагадаємо, вчора "24 канал" з посиланням на джерело в розвідці повідомляв, що Пушилін втік з Донецька. В якому напрямку він відправився, невідомо, але варіант тут один — в Росію. Андрющенко частково підтвердив дані ЗМІ.

"24 канал" з посиланням на те ж джерело також розповідав, мовляв, ЗСУ увійшли на територію Донецького аеропорту. Інформація про це від офіційних осіб з української сторони поки не надходила.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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