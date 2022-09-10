Куди саме відправився Денис Пушилін, невідомо, але, найімовірніше, він знаходиться на території Росії.

На тлі успішного контрнаступу ЗСУ "глава" так званої "ДНР" Денис Пушилін втік з Донецька. "Керівник" окупаційної адміністрації, найімовірніше, перебуває на території Росії.

Такою інформацією поділився "24 канал" з посиланням на власне джерело в українській розвідці.

Раніше видання отримало інформацію, що бойовики в "ДНР" почали панікувати через контрнаступ ЗСУ на фронті. Однією з причин стала відсутність чоловіків, яких вдалося б мобілізувати. Переважну більшість людей призовного віку з псевдореспубліки вже відправили на війну проти України.

Відео дня

В результаті "керівник" так званої "ДНР" Денис Пушилін прийняв рішення втекти з Донецька. Джерело в українській розвідці не розповіло, куди саме відправився "глава" окупаційної адміністрації, проте варіантів у нього небагато. Найімовірніше, Пушилін ховається десь не території Росії.

Тут відразу важливо відзначити, що інформація потребує підтвердження. Українська сторона поки ніяк не коментувала відомості джерела в розвідці.

Нагадаємо, наприкінці серпня Збройні сили України перейшли в контрнаступ на Херсонщині та Харківщині. Він триває вже майже два тижні.

Сьогодні, 10 вересня, з'явилася інформація про звільнення Куп'янська і взяття в "котел" російських підрозділів в Ізюмі. А на півдні ВСУ просунулися по всій лінії фронту — місцями до кількох десятків кілометрів.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, що контрнаступ українських сил буде тривалим і "стрибкоподібним". Не скрізь вийде швидко відвойовувати території, як це відбувається зараз.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: