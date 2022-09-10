На тлі успішного контрнаступу ЗСУ "глава" так званої "ДНР" Денис Пушилін втік з Донецька. "Керівник" окупаційної адміністрації, найімовірніше, перебуває на території Росії.
Такою інформацією поділився "24 канал" з посиланням на власне джерело в українській розвідці.
Раніше видання отримало інформацію, що бойовики в "ДНР" почали панікувати через контрнаступ ЗСУ на фронті. Однією з причин стала відсутність чоловіків, яких вдалося б мобілізувати. Переважну більшість людей призовного віку з псевдореспубліки вже відправили на війну проти України.
В результаті "керівник" так званої "ДНР" Денис Пушилін прийняв рішення втекти з Донецька. Джерело в українській розвідці не розповіло, куди саме відправився "глава" окупаційної адміністрації, проте варіантів у нього небагато. Найімовірніше, Пушилін ховається десь не території Росії.
Тут відразу важливо відзначити, що інформація потребує підтвердження. Українська сторона поки ніяк не коментувала відомості джерела в розвідці.
Нагадаємо, наприкінці серпня Збройні сили України перейшли в контрнаступ на Херсонщині та Харківщині. Він триває вже майже два тижні.
Сьогодні, 10 вересня, з'явилася інформація про звільнення Куп'янська і взяття в "котел" російських підрозділів в Ізюмі. А на півдні ВСУ просунулися по всій лінії фронту — місцями до кількох десятків кілометрів.
Тим часом військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, що контрнаступ українських сил буде тривалим і "стрибкоподібним". Не скрізь вийде швидко відвойовувати території, як це відбувається зараз.
Війна Російської Федерації проти України
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