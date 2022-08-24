Російські окупанти інсценували вчорашній "удар" по "адміністрації" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна. Вони можуть використати його для виправдання ударів по українських урядових будівлях 24 серпня, в День Незалежності.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Російські ЗМІ представили атаку як прямий український удар по урядовій будівлі "ДНР", потенційно з метою створення інформаційних умов для відповідних ударів по українських урядових будівлях в День Незалежності", - зазначають аналітики.
За даними ISW, в момент обстрілу будівлі ватажок "ДНР" Денис Пушилін був відсутній.
Нагадаємо, що 23 серпня ресурси бойовиків та росЗМІ повідомили про те, що зафіксовано пряме влучання в будівлю "адміністрації" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна в центрі окупованого Донецька.
Окупанти повідомили, що "прилетіло" від 4 до 6 снарядів. Традиційно в усьому звинувачують українські Збройні сили.