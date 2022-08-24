Ймовірно, у День Незалежності окупанти наважаться вдарити по урядових будівлях України.

Російські окупанти інсценували вчорашній "удар" по "адміністрації" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна. Вони можуть використати його для виправдання ударів по українських урядових будівлях 24 серпня, в День Незалежності.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські ЗМІ представили атаку як прямий український удар по урядовій будівлі "ДНР", потенційно з метою створення інформаційних умов для відповідних ударів по українських урядових будівлях в День Незалежності", - зазначають аналітики.

За даними ISW, в момент обстрілу будівлі ватажок "ДНР" Денис Пушилін був відсутній.

Нагадаємо, що 23 серпня ресурси бойовиків та росЗМІ повідомили про те, що зафіксовано пряме влучання в будівлю "адміністрації" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна в центрі окупованого Донецька.

Окупанти повідомили, що "прилетіло" від 4 до 6 снарядів. Традиційно в усьому звинувачують українські Збройні сили.

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