Щоб наступати на Харків, росіяни повинні провести низку заходів, а це неможливо зробити непомітно для української розвідки, кажуть військові.

Загрози нового наступу росіян на Харків з півночі наразі немає, заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"Ця інформація (про новий наступ росіян на Харківщині) неодноразово звучить з вуст різних посадових осіб з-за кордону, аналітичних груп. Можу заспокоїти харків’ян: для того, щоб піти ще раз на Харків, треба провести ряд заходів, які провести непомітно для нас, для нашої розвідки практично неможливо. Щоб піти на Харків, їм треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає. Поголів'я російської армії, яке знаходиться на північному кордоні, на Куп'янському напрямку, ми контролюємо, ми бачимо їхні переміщення. Відповідно, поки що загрози для Харкова з півночі немає", - сказав Фітьо.

Він зазначив, що Харків з півночі прикривають інженерні укріплення, на яких перебувають наші Сили оборони.

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"Ситуація під контролем, приводів для переживань для харків'ян немає", - запевнив він.

Бої на Харківщині: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Фітьо також сьогодні спростував поширену росіянами інформацію про захоплення села Табаївка Куп'янського району Харківської області. Він зазначив, що бої біля населеного пункту тривають, наші захисники намагаються відтіснити ворога на попередні позиції, де він був раніше. Тому всі заяви, які робить ворог з приводу захоплення цього малесенького села не відповідають дійсності, наголосив він.

Фітьо додав, що вчора ворог там зазнав втрат: багато поранених, є знищена і підбита техніка, у ворога успіху там немає.

За його словами, ворог зараз намагається здобути хоч якісь перемоги, бо чим ближчі вибори президента в РФ, тим більшою є потреба в окупантів заявляти про хоч якісь перемоги, щоб це все подати через телевізор для своїх громадян. Фітьо сказав, що ворог зараз тішиться захопленням такого населеного пункту як Крохмальне, в якому до широкомасштабного вторгнення жило 45 людей, та розповідає про Табаївку, яка ще менша, як про "взяття Берліну".

Водночас, за словами Фітьо, Табаївка не має якогось стратегічного значення, вона розташована в низині, це болотиста місцевість і контролювати її надзвичайно важко.

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