Росіяни вдарили по Хмельницькому: виникли численні пожежі, є поранені (фото, відео)

Через падіння уламків загорілася автозаправна станція в Хмельницькому районі.

В ніч на 14 жовтня російські окупанти атакували дронами Хмельницький, внаслідок чого у місті виникли масштабні пожежі, є поранені.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій. "Виникли пожежі на територіях підприємств у Хмельницькому та Шепетівському районах. Через падіння уламків загорілася автозаправна станція в Хмельницькому районі. Двоє людей дістали легкі поранення", - зазначається у повідомленні.

Рятувальники додали, що у Хмельницькому уламки БпЛА спричинили займання у двох приватних домоволодіннях в одному з мікрорайонів міста.

"Через повторні обстріли рятувальники неодноразово були змушені залишати місця проведення робіт", - зазначили в ДСНС.

В даний час рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на одному з підприємств Хмельницького району.

Як додав голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, силами ППО збито/подавлено 13 російських безпілотників над територією області.

"Унаслідок падіння уламків загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення та були госпіталізовані до медичного закладу. Їхній стан задовільний. Також пошкоджено вантажний автомобіль", - деталізував він.

Також в обласному центрі внаслідок російської атаки виникли пожежі у двох житлових будинках. А за даними "Укрзалізниці", в області було атаковано об’єкти залізничної інфраструктури.

Удар по Україні жовтня

У ніч на 14 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Основною ціллю став Київ, однак ракетна загроза також виникла для Житомира, Білої Церкви та Полтави. Про вибухи повідомляли також у Харкові та Дніпрі.

На даний час відомо, що у столиці внаслідок атаки загинули 3 людини.

На місці ворожого удару по багатоповерхівці у Деснянському районі вогнеборці ліквідували пожежу на площі 400 кв.м. Виявлені тіла двох загиблих людей. Також є загиблий у Голосіївському районі.

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