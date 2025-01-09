Президент заявив, що між Україною та Великобританією вже є серйозні рішення, про які стане відомо згодом.

Велика Британія позитивно сприймає започатковану Францією ініціативу направлення міжнародного контингенту в Україну у межах безпекових гарантій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі за підсумками 25-го засідання у форматі "Рамштайн".

"Ця ініціатива була заснована Макроном. Британці дивляться позитивно. Але я буду в деталях говорити з прем'єр-міністром (Стармером, - ред.) про це на нашій зустрічі. Вона відбудеться. У нього буде візит в Україну", - сказав президент.

На його думку, НАТО - головна гарантія безпеки для України, але на шляху до Альянсу необхідно мати й інші міжнародні домовленості.

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"Ця ініціатива може стати частиною гарантій безпеки для України. Безумовно одним контингентом деяких країн не обійдеться - цього, я вважаю, недостатньо. Але те що це може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки - так", - заявив Зеленський.

Він додав, що між Україною та Великобританією вже є серйозні рішення, про які стане відомо згодом.

Розмови про іноземні війська в Україні - останні новини

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив, що Європа може відправити війська в Україну після мирної угоди обраного президента США Дональда Трампа. За його словами, найкращим варіантом безпеки для України є членство в НАТО, про яке просить президент Володимир Зеленський.

На його думку, якщо США виступлять проти участі Києва у військовому альянсі, Європа повинна буде вжити заходів, щоб запобігти подальшій агресії з боку Росії, розгорнувши свої війська після завершення бойових дій.

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