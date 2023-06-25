Бійців ПВК "Вагнер" він закликав "далі бути тверезими у своїх рішеннях".

Глава Чечні Рамзан Кадиров, чиї підрозділи були відправлені в Ростов на придушення заколоту ПВК "Вагнер", висловився про те, що трапилося.

"Виявилося, що заради особистих амбіцій, вигоди і через гордовитість люди можуть наплювати на прихильність і любов до вітчизни. Я розмовляв з Пригожиним, переконував його залишити бізнес-амбіції і не змішувати їх зі справами державної важливості. Думав, що він почув мене, а виявляється, ця злоба в ньому весь цей час тільки росла", - написав Кадиров.

За його словами, ланцюжок невдач в бізнесі викликав у Пригожина "приховану і тривалу образу, що досягла піку, коли влада Санкт-Петербурга не надала його дочці бажану земельну ділянку".

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"Зарозумілість однієї людини могла призвести до таких небезпечних наслідків і втягнути в конфлікт велику кількість людей", - резюмував Кадиров.

Бійців ПВК "Вагнер" він закликав "далі бути тверезими у своїх рішеннях".

Заколот Пригожина і Кадиров - деталі

Глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував те, що відбувається в РФ. Він назвав дії ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина мерзенною зрадою.

"Все, що відбувається - ніж в спину і справжній військовий заколот!", - висловив він свою думку. Він також нагадав, що не раз попереджав, що війна - не час для озвучування особистих образ і вирішення суперечок.

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