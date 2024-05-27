Знаходячись там окупанти блокують рух цивільних кораблів з Миколаївських портів.

Росіянам важливий контроль над Кінбурнською косою, оскільки це дає їм змогу блокувати роботу Миколаївських портів.

Як сказав очільник Миколаївської обласної держадміністрації Віталій Кім, саме тому вони там і присутні - якоїсь особливої військової мети нема.

"Кінбурнська коса знаходиться через вузький пролив. Таким чином вони контролюють вихід з Миколаївських портів до великого моря. Тобто знаходячись там вони контролюють і не дають виходити цивільним кораблям, щоб ми не могли запустити порти. Саме через це вони там присутні. Інакшої мети, якоїсь військової там нема", - зауважив він.

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Ситуація на Кінбурнській косі

Як повідомляв УНІАН, нещодавно СБУ спільно з ВМСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціям росіян на Кінбурнській косі. По позиціях окупантів вдарили вдосконаленим морським дроном "Sea Baby" – вони вже оснащені системами "Град".

Як відомо, Кінбурнська коса розташована в Миколаївському районі Миколаївської області за 4,0-7,5 км від Очакова. Ця коса є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Територія коси належить до Чорноморського біосферного заповідника. Кілька разів була місцем важливих битв, зокрема, битви за Миколаївську область під час повномасштабного вторгнення росіян до України 2022 року.

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