Окупанти захопили центр Красногорівки, ситуація вкрай важка, - Bild

До війни у місті проживало близько 15 000 осіб.

Російські війська захопили 60% міста Красногорівки на Донбасі.

Про це повідомвляє аналітик Bild Юліан Рьопке. Красногорівка знаходиться за 20 км на захід від Донецька біля села Старомихайлівка. До війни у місті проживало близько 15 000 осіб. Російські війська увійшли туди на початку квітня. З того часу там йдуть вуличні бої, ЗС РФ регулярно доставляють до міста підкріплення.

"Ситуація у Красногорівці вкрай важка для української армії. Російські окупаційні сили захопили центр міста та поповнили свої війська там танками та БМП. Нині вони контролюють близько 60% міста", - пише Рьопке. Відео дня

На другій ділянці фронту на Донеччині, за його даними, ЗС РФ взяли село Уманське на захід від Авдіївки. Бої за нього тривали 1,5 місяці. На кордоні Харківської та Луганської областей російські війська взяли села Іванівка та Кислівка.

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Як заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, російська армія щомісяця може втрачати близько 24 тисяч своїх солдатів, це відбувається через імперіалістичну манію Путіна.

Російські "Медіазона" і "Бі-бі-сі" ведуть список імен загиблих російських військових, про смерть яких повідомляли публічно. Їм відомо вже понад 55 тисяч імен.

Російські втрати в живій силі не мають особливого значення у цій війні. Головним пріоритетом агресора є вдосконалення технічного боку своєї армії, розповів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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