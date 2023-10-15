Зараз не варто очікувати на швидке завершення активних бойових дій, вважає нардеп.

Повномасштабна війна в Україні проти РФ ще нескоро закінчиться - нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін дав похмурий прогноз.

Народний обранець в інтерв'ю Radio NV сказав, що поки не бачить підстав говорити про те, що активні бойові дії завершаться до кінця наступного року. За його словами, для зміни ситуації мають з'явитися якісь нові обставини.

"Чи може цей період тривати довше (період активних бойових дій - Ред.)? Так, може. Але говорити про те, наскільки це буде більш тривалий період, можна буде наприкінці 2024-го. Поки, на превеликий жаль, я не бачу об'єктивних підстав для того, щоб активні бойові дії припинилися раніше кінця 2024 року", - заявив співрозмовник.

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Раніше було опубліковано багато прогнозів щодо того, коли закінчиться війна в Україні. Зокрема, радник очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк говорив, що не можна точно спрогнозувати період завершення протистояння.

За його словами, Київ буде фіналізувати війну з РФ абсолютно справедливо. Подоляк сказав, що російська держава відчує весь той біль, який пережила наша країна.

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