Точно не можна сказати, коли завершиться війна в Україні, зазначив радник очільника Офісу президента.

Не можна точно сказати, коли закінчиться війна в Україні з Росією. Київ фіналізуватиме цю війну абсолютно справедливо.

Росія буде відчувати весь той біль, який пережили українці, розповів радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк під час інтерв’ю Telegram-каналу "Труха".

"Щодо того, як це буде фіналізовано (війну - Ред.). По часу ми не можемо сказати точно, коли - це може бути дуже швидко, а може бути повільно. Але те, що ми будемо фіналізувати цю війну абсолютно справедливо і те, що Україна буде достатньо з великою цікавістю, це я так з іронією зараз кажу, спостерігати за масштабуванням війни на території Росії, - це вже є апріорі абсолютна істина", - сказав він.

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Подоляк додав, що "Росія буде відчувати все те, весь той біль, який відчувала Україна, на великому обсязі своєї території". "І вони будуть сповна платити за цю війну. Не тільки репараціями, не тільки певними суттєвими втратами, але вони відчують все, що відчували наші діти, коли вони обстрілювали ракетами нашу територію", - підкреслив радник очільника ОП.

Війна Росії проти України - що варто знати

Наприкінці квітня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що війна проти РФ завершиться поверненням нашої країни до кордонів 1991 року. За його словами, це завдання цілком досяжне.

На початку червня було опубліковано інтерв'ю Володимира Зеленського виданню The Wall Street Journal, під час якого український лідер сказав, що Україна готова до контрнаступальних дій.

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