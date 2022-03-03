Тепер українцям буде легше чинити опір окупантам.

Перший заступник голови комітету, народний депутат Андрій Осадчук повідомив, що тепер цивільні українці можуть відстрілювати російських окупантів.

"Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради України щойно одностайно проголосував за суттєве посилення кримінальної відповідальності за мародерство і зняв всі обмеження на застосування вогнепальної зброї цивільним населенням для відсічі збройної агресії РФ/іншої країни, на час воєнного стану", - написав Осадчук на своїй сторінці в Facebook.

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