Нова система допоможе глибше проникнути в окуповані Росією частини України і націлитися на вузли постачання російських військ на південному сході.

Українські сили зможуть використовувати нещодавно поставлену бажану ракетну систему великої дальності ATACMS для більш ефективного ураження російських сил в окупованому Криму, заявили в четвер високопоставлені представники Пентагону.

Як пише The New York Times, за словами представників національної безпеки США, більша частина давно відкладених поставок зброї має бути спочатку зосереджена на зміцненні оборони України. Нова система допоможе глибше проникнути в окуповані Росією частини України і націлитися на вузли постачання російських військ на південному сході.

Ціллю нових систем більшої дальності є чинення більшого тиску на Крим, центр російських військово-повітряних і наземних сил, "де прямо зараз у Росії був відносно безпечний притулок", заявив журналістам високопоставлений представник Міноборони під час брифінгу в Пентагоні.

Відео дня

ATACMS для України - деталі

Після кількох місяців запитів Україна отримала версію армійських тактичних ракетних систем більшої дальності, відому як ATACMS, яка може долати 190 миль. Перед поставкою цього місяця Сполучені Штати поставили Україні версію системи, яка має дальність дії 100 миль і озброєна касетними боєприпасами широкого радіусу дії.

Представники Пентагону відмовилися вказати точну кількість систем дальньої дії, які були відправлені в Україну. Адміністрація Байдена таємно відправила ATACMS більшої дальності, щоб не попереджати росіян. Вони були частиною поставки на суму 300 мільйонів доларів, оголошеної в березні, яка стала першим новим пакетом допомоги для країни після того, як наприкінці грудня закінчилося фінансування. Конгрес схвалив новий раунд військової допомоги Україні цього тижня.

Україна застосувала ракети більшої дальності вночі у вівторок, щоб завдати удару по російських військах у портовому місті Бердянськ, повідомив високопоставлений американський чиновник, який побажав залишитися анонімним для обговорення оперативних питань. Повідомлялося про великі пожежі та вибухи минулого тижня на військовому аеродромі в Джанкої (Крим), який, за словами двох американських чиновників, був дальньою метою ATACMS.

Рішення президента Байдена в лютому відправити в Україну понад 100 систем дальньої дії стало серйозним політичним зрушенням. Його адміністрація раніше утримувалася від їхнього відправлення, побоюючись, що Київ використовуватиме системи для атаки на цілі в Росії, що може призвести до подальшої ескалації конфлікту.

Але через більш ніж два роки після вторгнення Росії та окупації України розрахунки Байдена змінилися, кажуть представники адміністрації. Поки Конгрес витратив кілька місяців на розгляд нового пакета допомоги Україні, у її військ закінчилися боєприпаси та обладнання, і вони втратили території через повільний, але впевнений наступ Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: