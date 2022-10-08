Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував вибухи на Кримському мосту. Він зазначив, що це тільки початок знищення всього незаконного.
Своєю реакцією на "бавовну" Подоляк поділився в Twitter.
За словами радника глави ОП, все, що вкрала в України Росія, має бути повернуто.
"Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищено, все вкрадене має бути повернуто Україні, все окуповане Росією має бути вигнано", - написав Подоляк.
Вибухи на Кримському мосту: що відомо про" бавовну " до Дня народження Путіна
Вчора, 7 жовтня, кривавому диктатору виповнилося 70 років. Сьогодні вранці, 8 жовтня, на Кримському мосту стався потужний вибух. Соцмережі "спалахнули" фото і відео з "бавівною". Міст палахкотить і руйнується, дорожній проліт пішов під воду.
Незабаром стало відомо, що окупанти готують запуск поромної переправи через Керченську протоку. В результаті пожежі на Кримському мосту вже пошкоджена частина проїжджої частини і залізничне полотно. В Росії повідомили про підрив вантажівки, вибух на Кримському мосту призвів до того, що загорілися сім паливних цистерн залізничного складу.
Окупанти вже звинуватили у вибуху українців. Так званий "глава парламенту" захопленого РФ Криму Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".