Все вкрадене має бути повернуто Україні, зазначив він.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував вибухи на Кримському мосту. Він зазначив, що це тільки початок знищення всього незаконного.

Своєю реакцією на "бавовну" Подоляк поділився в Twitter.

За словами радника глави ОП, все, що вкрала в України Росія, має бути повернуто.

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"Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищено, все вкрадене має бути повернуто Україні, все окуповане Росією має бути вигнано", - написав Подоляк.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо про" бавовну " до Дня народження Путіна

Вчора, 7 жовтня, кривавому диктатору виповнилося 70 років. Сьогодні вранці, 8 жовтня, на Кримському мосту стався потужний вибух. Соцмережі "спалахнули" фото і відео з "бавівною". Міст палахкотить і руйнується, дорожній проліт пішов під воду.

Незабаром стало відомо, що окупанти готують запуск поромної переправи через Керченську протоку. В результаті пожежі на Кримському мосту вже пошкоджена частина проїжджої частини і залізничне полотно. В Росії повідомили про підрив вантажівки, вибух на Кримському мосту призвів до того, що загорілися сім паливних цистерн залізничного складу.

Окупанти вже звинуватили у вибуху українців. Так званий "глава парламенту" захопленого РФ Криму Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

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