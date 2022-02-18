Очільник МЗС заявив, що Україна віддана дипломатичному врегулюванню конфлікту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не готує жодних наступальних операцій на Донбасі.

Про це він написав у Twitter.

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню", - заявив Кулеба.

Раніше окупанти звинуватили Україну у "спробі підриву ємкостей для зберігання аміаку на заводі в Горлівці".

Загострення на Донбасі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 60 разів порушили режим тиші.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один - бойове травмування, а також поранено двох цивільних осіб.

Крім того, під час обстрілу Станиці Луганської було пошкоджено споруду дитячого садочка, лінії електропередач, газогін та зруйновано два приватні будинки. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Також збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок.

Після обстрілів школи та садочка окупаційні та російські ЗМІ почали поширювати повідомлення про те, що населені пункти було обстріляно з українського боку.

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