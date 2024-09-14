Операція з відвоювання своєї території потребуватиме більш сил та засобів, ніж вони вже зосередили.

Російські солдати продовжують контратакувати на всьому виступі ЗСУ в Курській області. Однак, щоб створити угруповання для тривалої операції їм доведеться перекинути більше додаткових сил з інших частин фронту в Україні.

"ISW продовжує відстежувати російські контратаки в Курській області, але ще не спостерігала широкомасштабних бойових дій, які б вказували на те, що російські сили розпочали широкомасштабну скоординовану контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області", - зазначається у звіті Інституту вивчення війни.

Вчора президент Володимир Зеленський підтвердив початок контрнаступу росіян, тоді як у Пентагоні ці дії противника назвали "незначними".

Відео дня

Український військовий оглядач Костянтин Машовець підрахував, що наразі на Курщині перебуває від 33 000 до 35 000 російських військовослужбовців. Водночас Зеленський наголошував, що росіяни хочуть накопичити від 60 000 до 70 000 військовослужбовців. Це значно більше ніж ті 50 тисяч, які, за підрахунками американців, потрібні РФ для витіснення ЗСУ зі своєї території.

За словами аналітиків, досі Кремль у цьому питання покладався на погано навчених і екіпірованих призовників, а також невеликі підрозділи регулярних і нерегулярних військ. Тому малоймовірно, що зараз керівництво РФ відправило на оборону Курщини досвідчених бійців.

За оцінкою ISW, російська операція з відвоювання своєї території потребуватиме більш сил та засобів, ніж вони вже зосередили, особливо, якщо їм бракує бойового досвіду. Зараз основну відповідальність за бої на цій ділянці несуть повітряно-десантні війська, які перекинули з Україну.

На думку експертів, це підтверджує, що командування готове перекидати більш "елітні" та боєздатні війська. Це їм знадобиться, щоб сформувати боєздатні підрозділи для проведення контрнаступу та охорони кордону.

Курська операція - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські військові, які здійснили наступальну операцію на Курську область, продовжують стикатися з важкими умовами і великими втратами.

Forbes писав, що ЗСУ прорвали оборону за понад 30 кілометрів від Курської дуги, але просування зупинилося.

Вас також можуть зацікавити новини: