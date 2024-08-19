За прогнозами Євгена Саська, ворог підтягне резерви і буде намагатися витіснити ЗСУ з території РФ.

Курська операція на території Росії - це вдалий хід, який не очікувало командування ворога. Про це в ефірі Радіо NV сказав полковник запасу, колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій Євген Сасько.

Відповідаючи на запитання, чи не доцільніше було кинути сили на захист Покровського напрямку, а ніж проводити операцію в РФ, він зазначив, що на Покровському напрямку противник тисне позиційно.

"Йдуть по 3-10 людей в безперервні "м’ясні" штурми, ворог кладе людей в "кращих" традиціях радянської армії", - сказав Сасько. Відео дня

За його словами, на Курщині ЗСУ продемонстрували маневрену війну, "оперативну гнучкість, швидкість і глибину просування". При цьому військовий наголосив, що на Курщині Збройні сили України вже пройшли більше, ніж російська армія в сторону Покровська за 6 місяців.

"В будь-якому випадку це спроба перехопити ініціативу і перенести війну на територію РФ. Це те, чого не очікувало командування ворога", - наголосив Сасько.

Він зазначив, що для Росії зараз потрібні якісь невеликі успіхи, як Покровськ, тому противник продовжуватиме штурми на Покровському напрямку, де дуже важко протистояти "м’ясним" штурмам, скиданню великої кількості КАБів, великій кількості обстрілів.

"Ворог кидатиме всі резерви, бо це для них останній ривок – їм треба дійти до Покровська, щоб показати, що в них є певні здобутки", - наголосив він.

Сасько вважає, що Курська операція - це вдалий хід. За його словами, не доцільно було в межах позиційної війни застосовувати на Покровському напрямку ті сили, які були спрямовані в Курську область. Він вважає, що РФ не витримає постійного повзучого наступу.

"Їм треба дійти до певних рубежів – на даному етапі вони поставили для себе Покровськ", - додав він.

При цьому, за прогнозами Саська, ворог підтягне резерви і буде намагатися витіснити ЗСУ з території РФ.

Курська операція ЗСУ - останні новини

Курська операція не зупинила просування РФ до Покровська. Про це пише The Washington Post. За даними видання, успіхи, про які Україна оголосила у своєму двотижневому вторгненні в Росію, не зупинили постійне просування московських військ на Донбасі, загрожуючи ключовому логістичному центру в місті Покровськ.

Разом з тим ЗСУ розширили плацдарм, наблизившись до річки Сейм у Курській області РФ– до неї залишилося ще 5 кілометрів.

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